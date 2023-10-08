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Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку

Политика Материалы 8 октября 2023 23:05 (UTC +04:00)
Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поблагодарил народ Азербайджана за поддержку.

Об этом говорится в публикации посла Израиля в соцсети X, передает Trend.

"Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях - все это придает нам силы в этот темный час нашей истории," - говорится в публикации.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку
Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку
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