Посол Израиля поблагодарил народ Азербайджана за поддержку

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поблагодарил народ Азербайджана за поддержку.

Об этом говорится в публикации посла Израиля в соцсети X, передает Trend.

"Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях - все это придает нам силы в этот темный час нашей истории," - говорится в публикации.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.