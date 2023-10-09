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Осуждаю террористические нападения на мирное население - посол Азербайджана в Израиле

Политика Материалы 9 октября 2023 00:53 (UTC +04:00)
Осуждаю террористические нападения на мирное население - посол Азербайджана в Израиле

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Как и тысячам граждан Израиля, мне и моей семье приходится часами оставаться в убежище.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

"Я осуждаю ракетные обстрелы и террористические нападения на мирное население. Я в ужасе от похищения стольких мирных жителей, включая женщин и детей, а также от жестокого обращения и насилия со стороны террористов", -отмечается в публикации.

Дипломат заявил, что Израиль, как и все суверенные государства, имеет право жить в мире и безопасности.

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