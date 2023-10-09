Страны Южного Кавказа сами обеспечат мир в регионе - к итогам визита Президента Ильхама Алиева в Грузию

БАКУ /Trend/ - Регулярные визиты на высоком уровне между Азербайджаном и Грузией стали постоянной практикой. Визит Президента Ильхама Алиева в Тбилиси 8 октября знаменует собой 11-й визит главы государства в эта страну. Последний раз, 24 октября 2022 года, Президент Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Мцхету. В то же время, 7 апреля этого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил город Габала.

Обе страны, особенно в сегодняшнюю эпоху конфликтов и кризиса, признают важность укрепления отношений со своими ближайшими соседями.

Прочные узы дружбы между Грузией и Азербайджаном имеют глубокую историю. Отношения между этими двумя нациями основаны на принципах дружбы, братства и взаимного уважения.

"Наши традиционные встречи служат цели еще большего сближения наших стран и более тесной дружбе наших народов. На протяжении веков наши народы жили в условиях добрососедства и дружбы. Это так и сегодня. Это важно для наших стран и в то же время является очень важным условием для региона, в том числе, в первую очередь, для Южного Кавказа", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлением для прессы в Тбилиси.

Азербайджан и Грузия сегодня связаны многочисленными проектами, охватывающими различные секторы экономики. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 771 миллион долларов при положительном сальдо двусторонней торговли в размере 500 миллионов долларов. В январе-августе 2023 года двусторонний товарооборот превысил 612,87 миллиона долларов, а положительное сальдо в двусторонней торговле осталось на уровне 444 миллионов долларов.

Более того, в Азербайджане действуют 533 компаний с грузинским капиталом. Грузия инвестировала в Азербайджан в общей сложности 279 миллионов долларов, в то время как Азербайджан инвестировал в Грузию 3,4 миллиарда долларов.

"Азербайджан - один из крупнейших торговых партнеров Грузии и занимает место в первой пятерке. В этом году наша торговля выросла на 15 процентов. В прошлом году у нас были рекордные показатели. Значительно выросли и объемы перевозимых грузов. Могу сказать, что мы сотрудничаем по многим направлениям – в энергетической, транспортной, логистической, железнодорожной и во всех других сферах. Мы также обсудили развитие и перспективы проекта Среднего коридора. Как вам известно, мы действуем в координации с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы этот проект успешно развивался. Расширяется железнодорожный проект. Магистральные дороги, морские порты - все это находится в нашей повестке дня", - подчеркнул премьер-министр Гарибашвили в своем заявлении.

В условиях масштабного глобального кризиса, который привел к существенным преобразованиям в мировом энергетическом и транспортном секторах, Южный Кавказ, и Грузия и Азербайджан в частности, приобрел ключевое значение.

"У нас очень большие планы и в энергетической, и в транспортной сферах, конечно же, у нас есть большие успехи. Считаю, что говорить о реализованных проектах не стоит. Это знают все. Просто хочу сказать, что реализованные нами совместные энергетические и транспортные проекты сегодня служат энергетической и транспортной безопасности многих стран", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Действительно, масштабные проекты, такие как расширение порта Кулеви на побережье Черного моря, развитие пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и проект "Коридора зеленой энергии", поспособствуют укреплению энергетических и транспортных возможностей не только Азербайджана и Грузии, но и всего евразийского континента.

Азербайджан и Грузия служат образцовой моделью для укрепления гармоничных добрососедских отношений, и, как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Президент Ильхам Алиев внес огромный вклад в это дело.

"Азербайджан – стратегический партнер Грузии, дружественная страна. Между нашими странами веками существовали дружеские и братские отношения. Традиционная дружба между нашими народами продолжается, и господин Президент Ильхам Алиев внес в это дело огромный вклад. Ему принадлежат большие заслуги в укреплении этой дружбы и братства", - отметил премьер-министр.

Азербайджан давно зарекомендовал себя как ключевой региональный транспортно-логистический хаб, обеспечивающий удобные маршруты для транспортировки грузов из стран Центральной Азии в Европу. Совместные усилия Азербайджана и Грузии в этом отношении дают вдвойне эффективные результаты. И, поскольку Азербайджан недавно восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в результате антитеррористических мер, предпринятых в Карабахе, на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация. Благодаря твердой политической решимости и решительным действиям Президента Ильхама Алиева, наконец, три страны смогут начать сотрудничать в трехстороннем формате для еще большего процветания региона.