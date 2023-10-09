Даны поручения касательно конфискации военной техники и боеприпасов в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Даны поручения касательно строгого соблюдения правил безопасности при разминировании территорий, конфискации боевой техники, оружия, боеприпасов, особенно мин и самодельных взрывных устройств в Карабахском регионе.

Как сообщает Trend, соответствующее поручение дал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на состоявшемся сегодня служебном совещании.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал поручения должностным лицам относительно повышения морально-психологической подготовки личного состава в воинских частях и укрепления воинской дисциплины.