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Даны поручения касательно конфискации военной техники и боеприпасов в Карабахе

Политика Материалы 9 октября 2023 16:45 (UTC +04:00)
Даны поручения касательно конфискации военной техники и боеприпасов в Карабахе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Даны поручения касательно строгого соблюдения правил безопасности при разминировании территорий, конфискации боевой техники, оружия, боеприпасов, особенно мин и самодельных взрывных устройств в Карабахском регионе.

Как сообщает Trend, соответствующее поручение дал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на состоявшемся сегодня служебном совещании.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал поручения должностным лицам относительно повышения морально-психологической подготовки личного состава в воинских частях и укрепления воинской дисциплины.

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