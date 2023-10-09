Суд отклонил апелляционную жалобу Рубена Варданяна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Рубена Варданяна.

По информации Trend, адвокат Р.Варданяна Афет Газиева подала апелляционную жалобу на постановление суда об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габиля Мамедова.

Суд не удовлетворил жалобу, посчитав решение суда первой инстанции обоснованным.

Напомним, что Рубен Варданян 27 сентября 2023 года был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.