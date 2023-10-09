Закир Гасанов дал поручения армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ – 9 октября состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом в понедельник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Были даны соответствующие указания в связи с уточнением поставленных задач и обновлением соответствующих планов относительно направления дальнейшей деятельности Азербайджанской Армии.

На совещании также была подчеркнута важность дальнейшего повышения качества интенсивных учений и тренировок войск, проводимых во взаимодействии.

Отмечалась важность эффективного использования высоких технологий и возможностей специально подготовленного персонала в мероприятиях по боевой подготовке, проводимых в Азербайджанской Армии. Были отмечены высокие результаты, достигнутые в ходе проведенных в нашей стране совместных учений «Хазри-2023», «Eternity-2023» и состоявшихся в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) переоценочных учений 2-го уровня с батальоном и разведывательной ротой КОВ Азербайджанской Армии.

Командующим видами войск были даны соответствующие поручения по вопросам боевой подготовки и всестороннего обеспечения подразделений в зимний период, а также по соблюдению правил безопасности", - говорится в сообщении ведомства.