Джейхун Байрамов встретился с советником Госдепа США по переговорам на Кавказе (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых нашей страной в направлении реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об антитеррористических мероприятиях, проведенных в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, продолжавших незаконно находиться на территории нашей страны, подчеркнул, что клеветническая кампания Армении, направленная на дезинформирование международного сообщества, не отражает реалий в регионе.

Отметив, что все еще продолжаются заявления, риторика и провокации армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Джейхун Байрамов подчеркнул, что это наносит ущерб усилиям и инициативам по установлению прочного мира в регионе. Джейхун Байрамов также рассказал о проводимой правительством Азербайджана работе по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, сообщил, что через созданный электронный портал осуществляется процесс их регистрации. Было доведено до внимания, что отъезд армянских жителей произошел на основе их добровольного и индивидуального решения, и это не имеет ничего общего с каким-либо принудительным переселением, что было подтверждено как премьер-министром Армении, так и международными организациями. В этом контексте были упомянуты визиты официальных лиц ООН в регион и заявления миссии ООН по итогам визита, состоявшегося впервые спустя 30 лет.

Было отмечено, что заявления о так называемой "этнической чистке", озвученные правительством Армении, направлены на срыв процесса реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.