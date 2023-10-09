Джейхун Байрамов встретился с таджикским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, прибывшим с визитом в Азербайджан для участия в 27-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, сотрудничество на многосторонних платформах, а также региональные вопросы.

Говоря о дружественных отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном, министр Джейхун Байрамов особо подчеркнул роль взаимных визитов в развитии этих отношений и с удовлетворением отметил Пятую консультативную встречу глав государств Центральной Азии, в которой принял участие также Президент Ильхам Алиев. Сообщив о наличии широкого инвестиционного потенциала между Азербайджаном и Таджикистаном, министр Джейхун Байрамов отметил, что в частности, существует потенциал развития сотрудничества между нашими странами в области транспорта и логистики. Было подчеркнуто, что прямые авиарейсы Баку–Душанбе играют большую роль в этом, а также в укреплении связей между странами в сфере туризма.

Проинформировав коллегу о текущей ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов рассказал о локальных антитеррористических мероприятиях, осуществленных в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, и о причинах, обусловивших эти меры. Было подчеркнуто, что указанные мероприятия были проведены с полным соблюдением соответствующих международных норм, и этот факт подтверждается различными международными организациями. Говоря об усилиях Азербайджана по реинтеграции местных армянских жителей, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджаном были приняты соответствующие меры в этом направлении..

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в свою очередь поблагодарил за теплый прием и отметил, что азербайджано–таджикские братские связи успешно развиваются как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, между двумя странами существует широкий потенциал сотрудничества в области логистики, транспорта, туризма и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.