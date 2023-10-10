Армянским жителям Карабаха предоставлена ​​историческая возможность получить азербайджанское гражданство - Рамиль Усубов

БАКУ/Trend/ – Армянским жителям Карабаха, которые находились в заложниках националистических идеологов сепаратистского режима и были освобождены Азербайджаном, предоставлена историческая возможность получить азербайджанское гражданство и начать процесс реинтеграции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.

По его словам, осуществленные за прошедший период военные операции ВС Азербайджана "Месть", "Решительный ответ" и другие, а также создание 23 апреля этого года погранично-пропускного пункта в Лачинском районе на азербайджано-армянской границе наглядно продемонстрировали силу и стойкость "Железного кулака".

"Антитеррористические мероприятия локального характера обеспечили полное крушение сепаратистского режима и раз и навсегда положили конец "серой зоне", существовавшей на нашей территории", - говорится в статье Р.Усубова.

Р.Усубов отметил, что согласно стратегическому плану, реализуемому с высоким профессионализмом и целеустремленностью Президентом Ильхамом Алиевым, который лучше и точно знает, что, как и когда делать, процессы в Карабахе ежечасно меняются в пользу Азербайджана.

"Флаг Азербайджана развевается по всему Карабаху. Остатки разрушенного сепаратистского режима разоружены, на следствии в бакинских тюрьмах дают показания их лидеры-авантюристы, привлеченные к уголовной ответственности, успешно осуществляется процесс разминирования и разоружения "серой зоны". Армянским жителям Карабаха, которые находились в заложниках националистических идеологов сепаратистского режима и были освобождены Азербайджаном, предоставлена историческая возможность получить азербайджанское гражданство и начать процесс реинтеграции", - также говорится в статье.