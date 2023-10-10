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Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 10 октября 2023 13:29 (UTC +04:00)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША/Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, Хакан Фидан принимает участие в 27-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Отметим, что на заседании будет дана оценка результатам работы в рамках сотрудничества в контексте ОЭС в 2023 году, а также будут обсуждены текущие вопросы, стоящие на повестке дня организации.

Напомним, что ОЭС является региональной межгосударственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Азербайджан является членом ОЭС с 1992 года.

Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
Хакан Фидан принимает участие в заседании ОЭС в Шуше (ФОТО)
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