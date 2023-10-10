Процесс реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, активизировался - глава МИД

БАКУ /Trend/ – 10 октября в городе Шуша под председательством Азербайджана проходит 27-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, сначала министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам заседания.

В обращении главы государства нашли отражение перспективы сотрудничества, сложившиеся в регионе в постконфликтный период. Было отмечено, что по инициативе Азербайджана девиз в этом году определен как "Зеленый переход и взаимные связи", а также то, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги в этом направлении на национальном и международном уровнях. В этом контексте было подчеркнуто, что создание "зеленой" энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях является воплощением работы, проделанной в указанных направлениях.

В своем вступительном слове в качестве председателя ОЭС министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку и активное участие в инициативах, выдвинутых Азербайджаном в период председательства на тему "Зеленый переход и взаимные связи". Он выразил уверенность в том, что такие приоритеты, как развитие региональных связей, экономическая трансформация, "зеленая" энергия, которые также отражены в документе «Видение ОЭС-2025», будут и впредь развиваться. Также министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил инициативы, реализованные в период председательства в ОЭС, направленные на усиление сотрудничества организации с другими региональными и международными платформами.

Проинформировав участников о текущей ситуации в регионе и реалиях постконфликтного периода, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан всегда стремился привлечь внимание международного сообщества к существованию в регионе незаконных армянских вооруженных сил, которые угрожали региональному миру и безопасности.

Рассказав о локальных антитеррористических мероприятиях, положивших конец провокациям незаконных армянских вооруженных сил, представлявших угрозу мирным и реинтеграционным процессам в регионе, минную угрозу, министр Джейхун Байрамов отметил, что сейчас, в частности, активно идет процесс реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Было подчеркнуто, что создание рабочей группы по решению экономических, социальных, гуманитарных потребностей местных армянских жителей, принятие соответствующих мер и продолжение диалога между представителем правительства Азербайджана и представителями армянских жителей еще раз доказывают необоснованность утверждений о якобы "этнической чистке" в регионе.

В частности, было отмечено, что Азербайджан не упустит историческую возможность для мира и реинтеграции в регионе, настроен решительно в продвижении повестки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха.

В настоящее время заседание продолжается выступлениями представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, обсуждением вопросов, стоящих в повестке дня заседания.