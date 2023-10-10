Пришло время направить все возможности на устойчивый мир на Южном Кавказе - Хакан Фидан

ШУША/Trend/ – Пришло время направить все возможности на устойчивый мир на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, во время выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем под председательством Азербайджана в городе Шуша.

"Мы приветствуем наших азербайджанских братьев за то, что они навсегда положили конец тридцатилетней оккупации, устранили историческую несправедливость. Сейчас самое время сосредоточить все усилия на устойчивом мире, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, который составляет стратегическое ядро географии ОЭС", - отметил министр.

Х.Фидан подчеркнул, что необходимо добиться определенного импульса в связи с новой динамикой на Южном Кавказе, и Зангезурский коридор должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС.