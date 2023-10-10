Условия пребывания российских миротворцев в Карабахе серьезно скорректированы - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ - Условия пребывания российских миротворцев в Карабахе серьезно скорректированы.

Как передает во вторник Trend, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Ситуация в Карабахе за последний год кардинально изменилась. В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что уже свернут ряд стационарных, временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента.

"Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже говорили, обсуждаются с Баку", - добавила она.