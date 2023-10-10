Период оккупации азербайджанских земель является черным пятном в истории Армении - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Период оккупации азербайджанских земель - черное пятно в истории Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 10 октября на встрече с председателем Сената парламента Румынии Николае Чукэ.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала о политических и военных провокациях, совершенных Арменией в течение трех лет после победы Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году, минировании ею наших территорий, гибели многочисленных азербайджанских военных и гражданских лиц в результате разрывов мин, поддержке этой страной сепаратизма на территории Азербайджана и других фактах.

Спикер также напомнила, что 8 сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении.