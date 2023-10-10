Единственная цель США на Южном Кавказе - обеспечить прочный мир и стабильность - Госдеп

БАКУ/Trend/ - Единственная цель США на Южном Кавказе касательно отношений между Азербайджаном и Арменией – обеспечить прочный мир и стабильность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он также подчеркнул важность обеспечения гуманитарных потребностей и прав населения Карабаха.

Напомним, что с целью ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей в Карабахе миссия ООН посетила регион 1 октября.

В своем заявлении миссия ООН опровергла утверждения армян о так называемой "этнической чистке" в Карабахе.

"Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорится в заявлении.

А 9 октября состоялся очередной визит миссии ООН в Карабах.