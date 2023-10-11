Армении предстоит выбирать между региональным сотрудничеством и незаконными территориальными претензиями к соседям - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ – Теперь Армении предстоит выбирать между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к соседям.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В статье подчеркивается, что внешняя политика Президента Ильхама Алиева, опираясь на национальные интересы в рамках международного права, всегда содержала в себе принципы справедливости и гуманизма.

"Проявляя стратегическое терпение, Азербайджан на протяжении десятилетий вел переговоры о прекращении оккупации своих территорий, выполнении решений международных организаций, обеспечении международного права. Именно эти переговоры, напряженные процессы на дипломатическом фронте увеличили в стократном размере мощь Азербайджана на военном поле", - говорится в статье главы МИД.

В статье также отмечается, что Великая победа, одержанная решительной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, в том числе восстановление полного суверенитета над Карабахским регионом в рамках антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года, не только стала славной страницей в истории Азербайджана, но и ознаменовала новый этап в развитии региона.

"Теперь Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям. Конечно, в этом вопросе также важна роль международного сообщества. Крайне важно, чтобы попытки реваншизма Армении не были поддержаны каким-либо образом и были сделаны призывы к отсутствию альтернативы миру на благо региона", - также говорится в статье.