Сотрудники bp посетили место ракетного обстрела Гянджи ВС Армении во время Отечественной войны (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - Сотрудники bp совместно с журналистами посетили место ракетного обстрела Гянджи Вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Отметим, что компания bp 10-11 октября 2023 года организовала медиа-тур для представителей СМИ, посвященный социальным проектам компании.

Этот визит приобрел особую значимость, так как это событие совпало со днем ракетного обстрела Гянджи ВС Армении во время Отечественной войны три года назад.

Сотрудники bp и журналисты решили посетить место происшествия, чтобы выразить уважение к памяти погибших и почтить их память.

Данный жест стал ярким примером социальной ответственности и поддержки, которые компания bp приносит сообществу.

Напомним, что 11 октября 2020 года примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами массированному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. В результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли 9 мирных жителей, в том числе 4 женщины, еще 35 человека получили ранения. Один из раненых позже скончался.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения.