Установлены личности погибших в Израиле азербайджанцев

БАКУ/Trend/ – Установлены личности погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль азербайджанцев.

Об этом в среду сообщили в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

В числе погибших оказались Шамиль Аббасов (гражданин Израиля), Эмин Ахундов (гражданин Израиля), Роман Гандель (гражданин Израиля) и Элькин Незеров (двойное гражданство).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".