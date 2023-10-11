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Установлены личности погибших в Израиле азербайджанцев

Политика Материалы 11 октября 2023 12:05 (UTC +04:00)
Установлены личности погибших в Израиле азербайджанцев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Установлены личности погибших в результате атаки ХАМАС на Израиль азербайджанцев.

Об этом в среду сообщили в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

В числе погибших оказались Шамиль Аббасов (гражданин Израиля), Эмин Ахундов (гражданин Израиля), Роман Гандель (гражданин Израиля) и Элькин Незеров (двойное гражданство).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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