Дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном - Песков

БАКУ/Trend/ - Дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты с Арменией будут продолжены.

"С Ереваном не обсуждался вопрос миротворцев России в Карабахе, де-факто и де-юре это территория Азербайджана", - добавил он.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что условия пребывания российских миротворцев в Карабахе серьезно скорректированы.

"Ситуация в Карабахе за последний год кардинально изменилась. В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы", - отметила она.

Напомним, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.