Армения неизбежно запомнится своей политикой самоизоляции - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения неизбежно запомнится своей политикой самоизоляции.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.

Было отмечено, что Армения, не выполнившая в течение последних трех лет свои обязательства в рамках Трехстороннего заявления касательно организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, обеспечения безопасности в этом направлении, а также обеспечения строительства новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, неизбежно запомнится своей политикой самоизоляции. "Достигнутая договоренность о прокладке автомобильной и железной дороги, которые обеспечат выход к Нахчыванской Автономной Республике через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что, в отличие от Армении, Азербайджан, постоянно используя альтернативные пути, вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе", - говорится в сообщении.