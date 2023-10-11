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Джейхун Байрамов отправился в Бишкек для участия в заседании СМИД СНГ

Политика Материалы 11 октября 2023 15:28 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился в Бишкек для участия в заседании СМИД СНГ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Сегодня делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась в Бишкек для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита планируются выступление министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ, а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами других государств, участвующих в заседании.

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