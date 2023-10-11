Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане уже не существует внутренних угроз

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане уже не существует внутренних угроз.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«В регионах, где наши страны расположены, существуют, конечно, внешние угрозы, и оперативная работа в этом направлении позволяет нам минимизировать риски. Отрадно видеть, что на пространстве наших стран общественно-политическая стабильность укрепляется и наши государства успешно противостоят многим вызовам.

Что касается Азербайджана, то у нас уже не существует внутренних угроз. В результате проведенных мероприятий три недели назад полностью восстановлен суверенитет Азербайджана и, конечно же, это открывает возможности для укрепления безопасности и достижения мира в нашем регионе. Мы на это настроены и считаем, что альтернативы этому нет. Исходя из того, что события последних недель по-разному интерпретируются в прессе, в первую очередь, в западной прессе, я бы сказал, однобоко, предвзято и совершенно не отражают ни историю вопроса, ни сегодняшние реалии, хотел бы просто коротко вас проинформировать о том, что происходило за последние три года. Но для того, чтобы, как говорится, моя информация была более полной, я хочу сделать такой небольшой исторический экскурс», - сказал глава государства.