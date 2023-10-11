В Баку прошло очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло 53-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ). В работе заседания приняли участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики генерал-полковник Орхан Султанов и руководители соответствующих органов стран СНГ.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности Азербайджана, сначала участники мероприятия посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Затем состоялось официальное открытие мероприятия и началось обсуждение вопросов повестки дня. Открывший заседание вступительной речью начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев отметил, что за короткое время, прошедшее с момента последнего заседания СОРБ в столице Беларуси Минске, в мире произошел ряд радикальных изменений с точки зрения безопасности и геополитики, в некоторых странах возникли новые конфликтные очаги, увеличились случаи международного терроризма, транснациональной организованной преступности, религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотиков, что значительно усложнило оперативные условия в странах. Он выразил надежду, что мероприятие создаст дополнительные возможности для обмена мнением и опытом в указанных направлениях, для усовершенствования методов совместной борьбы и механизма скоординированной работы стран СНГ с негативными проявлениями, создаст дополнительные возможности для обозначения контуров будущей деятельности, в результате чего существующие двусторонние и многосторонние отношения сотрудничества поднимутся на новый этап.

Али Нагиев заявил, что на повестке заседания стоят важные вопросы, которые предстоит решить, и выразил надежду, что в рамках мероприятия будут приняты важные решения с точки зрения безопасности государств, и заседание в целом пройдет продуктивно.

Предоставив информацию об антитеррористических мероприятиях, предпринятых против действовавших в Карабахском регионе Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований, которые были основной угрозой безопасности и стабильности в стране, генерал-полковник Али Нагиев отметил, что отсутствие намерения у данных преступных группировок покидать наши территории вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, постоянное минирование в последнее время жилых участков и коммуникаций, непрерывный обстрел ими позиций азербайджанской армии, совершение террористических актов, в результате которых погибли гражданские лица и сотрудники полиции, сделали проведение краткосрочных антитеррористических мероприятий необходимым и неотложным, и тем самым Азербайджанская Республика восстановила свой суверенитет.

Далее заседание продолжилось выступлениями и дискуссиями по вопросам безопасности стран Содружества, включая такие вопросы, как деструктивная деятельность, направленная на дестабилизацию на пространстве СНГ, и совместные усилия против новых вызовов.

Заседание завершилось подписанием итоговых документов.