Президент Ильхам Алиев: Недавнее заявление Президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех

БАКУ/Trend/ - Недавнее заявление Президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«Говоря о Франции, хотел бы также отметить деструктивную и провокационную роль руководства этой страны в весь период с 2020 года и продолжающуюся сейчас. Многочисленные обвинения, безосновательные угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымели. Недавнее заявление Президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех. Поскольку Азербайджан международное право не нарушал. Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции. А международное право на протяжении 30 лет нарушала протеже Франции, и сегодня главный союзник – Армения, оккупировав территорию другого государства. И как говорится, надо видеть в свою глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека. Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом, только потому что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид. Не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии – это уму непостижимо. Азербайджан как председатель Движения неприсоединения неоднократно и я лично на саммитах Движения неприсоединения поднимал этот вопрос. И это страна, которая имеет кровавое колониальное прошлое, от которого даже сегодня некоторые страны Африки как бы ни пытались не могут избавиться, она нас обвиняет в нарушении международного права. Это абсурд», - сказал глава государства.