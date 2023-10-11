Армения не отказалась от политических манипуляций - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд претензий, выдвинутых против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе интервью Первому каналу 10 октября, ясно свидетельствует о том, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженной интерпретации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе интервью Первому каналу.

"Хотим напомнить Армении, заявившей, что причиной отказа Азербайджана от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде является "препятствование Азербайджана миру всяческими способами", о фактах уклонения Армении от участия в различных платформах без каких-либо причин с декабря прошлого года. Всем известно, что Азербайджан, всегда уважающий усилия каждого посредника на всех платформах, является главным инициатором мирных принципов, мирного договора с Арменией, открытия коммуникаций и демаркации, на что Армения долгое время не реагирует.

Азербайджан, неоднократно заявлявший о больших возможностях для мира в регионе после того, как 20 сентября территория нашей страны была очищена от остатков армянских вооруженных сил и созданного Арменией сепаратистского режима, в то же время ждет, что Армения воздержится от территориальных претензий и вмешательств против нашей страны и других соседей. Ссылаясь в документе, подписанном на встрече в Гранаде, на принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, неприменения силы и угрозы силой, премьер-министр Никол Пашинян забывает, что его страна всячески нарушала эти принципы более 30 лет, включая последние 5 лет его срока пребывания на этой должности, а также до 44-дневной Отечественной войны и в постконфликтный период, и это ни для кого не является секретом. В отличие от Армении, Азербайджан никогда не искажал эти принципы.

Армения, не выполнившая в течение последних трех лет свои обязательства в рамках Трехстороннего заявления касательно организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, обеспечения безопасности в этом направлении, а также обеспечения строительства новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, неизбежно запомнится своей политикой самоизоляции. Достигнутая договоренность о прокладке автомобильной и железной дороги, которые обеспечат выход к Нахчыванской Автономной Республике через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что, в отличие от Армении, Азербайджан, постоянно используя альтернативные пути, вносит позитивный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе.

В условиях отсутствия у Армении практики уважения территориальной целостности и определения разграничения, измеряемого в квадратных километрах или на основе карты, которая до сих пор не была утверждена сторонами, очередное упоминание премьер-министром Армении этих вопросов вызывает удивление. В период бывшего СССР в разное время по региону был составлен ряд карт, и известно, что не все из этих карт основаны на международных правовых документах.

В 1973-1986 годах в разное время был составлен ряд карт. Что касается карты 1975 года, на которую ссылается Армения, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что такой карты не существует. В целом, исходя из практики, процесс делимитации осуществляется не только на основе карт. Для того, чтобы эти карты были источником, на который можно ссылаться, они должны опираться на международно-правовые документы, в том числе быть утверждены в той или иной форме обеими странами. В условиях, когда из-за территориальных претензий Армения до сих пор не делимитировала свои границы ни с одним из своих соседей, утверждение Армении о том, что делимитация должна проводиться только на основе этой карты, не вписывается ни в какую логику.

Утверждения о том, что Азербайджан якобы оккупировал какие-то армянские села, являются ложью. Тем самым Армения пытается оправдать оккупацию 8 азербайджанских сел. Армения, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также нарушив международное гуманитарное право, оккупировала 8 сел Азербайджана и совершила там массовые расправы над населением.

Тот факт, что премьер-министр Армении вновь выдвигает условия в рамках мирного процесса в то время, когда создались исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в место мира и сотрудничества, показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории", - говорится в комментарии МИД.