Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече стороны обменялись мнениями о перспективах мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, недавней ситуации в регионе, шагах, предпринятых в направлении реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в позитивном исходе встреч по мирной повестке дня, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, и что спустя 30 лет в регионе появилась историческая возможность для обеспечения мира и стабильности.

В частности, была подчеркнута недопустимость реваншистских заявлений, а также клеветнической кампании против нашей страны.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о проводимой работе по реинтеграции местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана и сообщил, что процесс регистрации местных армянских жителей продолжается через созданный азербайджанской стороной электронный портал.

Также было отмечено, что отъезд армянских жителей Карабаха не связан с каким-либо принуждением, и что последние визиты официальных лиц ООН в регион и заявления, сделанные после визита, еще раз это подтверждают.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.