Президент Ильхам Алиев: Полное восстановление суверенитета Азербайджана открывает возможности для укрепления безопасности в нашем регионе

БАКУ/Trend/ - В регионах, где наши страны расположены, существуют, конечно, внешние угрозы, и оперативная работа в этом направлении позволяет нам минимизировать риски. Отрадно видеть, что на пространстве наших стран общественно-политическая стабильность укрепляется и наши государства успешно противостоят многим вызовам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября.

«Что касается Азербайджана, то у нас уже не существует внутренних угроз. В результате проведенных мероприятий три недели назад полностью восстановлен суверенитет Азербайджана, и, конечно же, это открывает возможности для укрепления безопасности и достижения мира в нашем регионе. Мы на это настроены и считаем, что альтернативы этому нет», - отметил глава государства.