БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к согражданам.

Обращение было опубликовано в аккаунте посольства в соцсети "X", сообщает Trend.

"В связи с военным положением на территории Израиля мы рекомендуем нашим гражданам не совершать поездок внутри страны (в основном в районы, расположенные на юге и севере) и действовать в соответствии с инструкциями местных органов власти", - говорится в обращении.

Отметим, что в результате атак ХАМАС в Израиле погиб 1 гражданин Азербайджана. Среди погибших также три лица еврейского происхождения, переехавших из Азербайджана в Израиль.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате число погибших превысило 1200 человек, около 2500 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".