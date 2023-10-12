Доверие к Франции, как к международному партнеру и посреднику, равно нулю – азербайджанская делегация ООН

БАКУ/Trend/ – Азербайджанская делегация отреагировала на заявление Франции, озвученное на состоявшейся 11 октября 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает в четверг Trend, в ответном заявлении отмечено, что представленное в армянских СМИ как совместное заявление 34 стран, на самом деле было озвучено только Францией и Арменией.

"Было подчеркнуто, что в ответном заявлении азербайджанской делегации были отвергнуты необоснованные претензии Франции и осуждены попытки этой страны вмешиваться в политические процессы в Азербайджане.

Делегация заявила, что явное игнорирование Францией принципов международного права, ее избирательный подход к поддержке суверенитета и территориальной целостности во время оккупации азербайджанских территорий из-за своей неспособности выступить в качестве беспристрастного посредника, не играет никакой роли в процессе освобождения азербайджанских территорий от оккупации и возвращении почти 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе 300 тысяч азербайджанцев, насильственно выселенных из Армении.

Добавлено, что Азербайджан и страны региона работают над укреплением мира и безопасности, и доверие к Франции со стороны Азербайджана, как к международному партнеру, посреднику и постоянному члену Совета Безопасности ООН равно нулю.

В заявлении отмечается, что миссия ООН дважды посещала Карабахский регион Азербайджана и не зафиксировала никакого ущерба гражданской инфраструктуре в Ханкенди, включая больницы, школы, дома, культурные и религиозные здания. Было отмечено, что миссия убедилась, что власти Азербайджана готовятся к продолжению оказания медицинских услуг.

Азербайджанская делегация напомнила, что эти наблюдения были подтверждены представительством УВКБ ООН в Армении, а также МККК.

В заявлении подчеркнуто, что Азербайджан, как суверенная страна, эффективно сотрудничает с рядом международных акторов, включая институты ООН, на своей суверенной территории", - говорится в заявлении делегации.