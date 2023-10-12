Дискриминация в вопросе прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение нацелена на срыв мирного процесса - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обеспокоенная восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также перспективой достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном, Франция и некоторые недоброжелательные силы приступили к очередным провокациям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что по инициативе Франции 11 октября 2023 года группа государств выступила в Совете ООН по правам человека с совместным заявлением против Азербайджана. В заявлении содержатся клеветнические утверждения о причинах переселения армян из Карабахского региона Азербайджана и спекуляции по вопросу их права на возвращение. Кроме того, в тот же день министр иностранных дел Франции сообщила, что ее страна выдвинет инициативу принятия в Совете Безопасности ООН резолюции о возвращении армян в Азербайджан. Поступает информация о том, что аналогичные шаги были предприняты в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Претензии, на которые опираются все эти инициативы, управляемые из одного центра, являются ложными. Они служат не правам человека, а подрыву мирного процесса и усилению напряженности в регионе.

Всем известно, что переселение армян из Карабаха осуществила Армения, которая десятилетиями систематически пропагандировала среди них этническую нетерпимость и препятствовала их реинтеграции в азербайджанское общество. Так, Армения считает, что успешная реинтеграция и совместное проживание в Азербайджане усилят перспективы возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении. Именно по этой причине после падения незаконного режима в Карабахе Армения организовала переселение проживающих там армян в Армению, чтобы предотвратить их неизбежную реинтеграцию в Азербайджан. Мало того, отбросы армии Армении, уходя из Карабаха, заминировали там гражданскую инфраструктуру, административные здания, индивидуальные жилые дома, посевные площади, превратив территорию в непригодное для проживания состояние. Причина ясна - Армения, не отказывающаяся от моноэтнической политики, не хочет допустить сосуществования представителей двух народов ни в Армении, ни в Азербайджане.

Самым наглядным свидетельством того, что вышеупомянутые инициативы Франции не служат миру и правам человека, является то, что они не включают право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Это демонстративное попрание принципа равноправия людей, который является основным идеалом прав человека. Очевидно, что Франция и другие силы, допуская такую возмутительную дискриминацию в отношении азербайджанцев, преследуют цель усилить напряженность в регионе и сорвать мирный процесс.

Если принять во внимание, что Франция продает Армении большое количество оружия, боеприпасов и военной техники, то нет сомнений в том, что она намерена разжечь войну в регионе.

О том, что государства, присоединившиеся к совместному заявлению, принятому в Совете ООН по правам человека, абсолютно не интересует справедливость, свидетельствуют их позорные показатели в области прав человека.

Ни у кого не вызывает сомнений, что совершившая геноцид в Алжире, запретившая корсиканский язык, не признающая прав национальных меньшинств Франция проводит расистскую и исламофобскую политику. Уверены, что Франция, которая пытается войти в регион Южного Кавказа и амбиции которой не совпадают с ее возможностями, потерпит позорное поражение, как это произошло в Нигере и других странах. США, Австралия и Канада, уничтожившие местные народы, вторгшиеся в Афганистан и Ирак с ложными обвинениями и принесшие этим народам много несчастий, несут ответственность за допущенную ими несправедливость. Активизация на международной арене под прикрытием прав человека Германии, которая, развязав на основе нацистской идеологии две мировые войны, стала причиной гибели десятков миллионов человек, не сулит ничего хорошего международному миру и безопасности.

Испания, совершившая массовые убийства в Латинской Америке, Япония, совершившая массовые преступления, включая Нанкинскую резню, одна из виновниц геноцида в Сребренице - Дания, использовавшая постыдные методы для предотвращения роста коренных народов в Гренландии, не имеют права говорить о правах человека. Антиазербайджанская деятельность в международных организациях Литвы, которая притесняет русское этническое меньшинство и лишает его гражданства и образования, называющего себя Кипром, вызывает только смех. Было бы справедливее, если бы Словакия вместо того, чтобы участвовать в спекуляциях, связанных с правами армян, обеспечила на своей территории права венгерского этнического меньшинства. Общеизвестно, что Нидерланды, парламент которых принял больше антиазербайджанских резолюций, чем парламент самой Армении, проводит антиазербайджанскую политику, а Австрия давно превратилась в страну, страдающую недугом тюркофобии.

Страны, присоединившиеся к совместному заявлению, не имеют никаких моральных оснований читать "нравоучения" Азербайджану, и им следует положить конец своей политической неполноценности, подходу к странам и проблемам сквозь призму религиозной и этнической предвзятости, менталитету крестоносцев.

Община Западного Азербайджана считает, что вопросы постконфликтного периода, в том числе вопросы, вытекающие из международного гуманитарного права и прав человека тех людей, которые подверглись влиянию конфликта, должны решаться в рамках усилий соответствующих государств, направленных на реинтеграцию, территориальной целостности и суверенитета обоих государств, на основе принципов взаимности и равенства прав человека.

С этой точки зрения поддержка Арменией при подстрекательстве Франции провокации в Совете ООН по правам человека, является крайне ошибочным шагом. Создание Арменией условий для деструктивного вмешательства иностранных кругов во главе с Францией в вопросы мира и справедливости в регионе коренным образом ставит под сомнение ее приверженность миру.

Община призывает правительство Армении осознать свою историческую и правовую ответственность, не участвовать в упомянутых провокациях Франции, создав условия для возвращения азербайджанцев, на деле уважать права человека и надлежащим образом оценить незаменимую возможность для достижения мира.