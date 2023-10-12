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Адресованное генсеку ООН письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН

Политика Материалы 12 октября 2023 13:48 (UTC +04:00)
Адресованное генсеку ООН письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН 27 сентября 2023 года, о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана и разоружении армянских вооруженных сил, продолжающих свою незаконную деятельность на территориях Азербайджана, а также дополнительная информация с фотографиями оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения, распространены как документы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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