Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в )

БАКУ /Trend/ - 12 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Об этом в четверг Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и странами СНГ в различных сферах, в том числе в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, коммуникационной, гуманитарной, образовательной, спортивной и других областях.

Говоря о том, что совместные мероприятия, проводимые в сотрудничестве с организацией, способствуют сотрудничеству и укреплению отношений, министр рассказал о работе по подготовке к проведению Игр стран СНГ, которые состоятся в 2025 году во втором по величине азербайджанском городе – Гяндже. Он также напомнил, что 2025 год будет ознаменован празднованием 80-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне и Азербайджан, внесший огромный вклад в завоевание победы, поддерживает принятие плана мероприятий, приуроченных к празднику.

Отметив важность встреч с точки зрения обсуждения перспектив многостороннего сотрудничества, министр Джейхун Байрамов остановился на важной роли, которую играют регулярно проводимые политические консультации в рамках СНГ, и выразил уверенность, что принятый план консультаций на следующий год внесет позитивный вклад в развитие отношений.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация об инициативах Азербайджана, направленных на развития регионального транспортных и других коммуникаций с учетом того, что географическое расположение стран СНГ создает широкие возможности для транспортных коридоров, а также о работе, которая ведется с целью усовершенствования железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Карс для развития коридора Восток-Запад, об Алятской свободной экономической зоне и созданных здесь возможностях для инвесторов, о росте потенциала Бакинского международного морского торгового порта.

С удовлетворением отметив ставшие более частыми в последнее время контакты между Азербайджаном и странами Центральной Азии, министр Джейхун Байрамов сказал, что приглашение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева принять участие в состоявшейся в прошлом месяце в Таджикистане V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя является показателем развития этих отношений.

Затем по итогам заседания были приняты документы.