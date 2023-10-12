Возросло число погибших в результате атак ХАМАС на Израиль лиц азербайджанского происхождения

БАКУ /Trend/ – Возросло до семи число погибших в результате атак ХАМАС на Израиль лиц азербайджанского происхождения.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Так, среди погибших:

Шамиль Аббасов (гражданин Израиля)

Эмин Ахундов (гражданин Израиля)

Илькин Назаров (гражданин Азербайджана)

Лиор Азизов (гражданство уточняется)

Роман Гандель (гражданин Израиля)

Эден Абдуллаев (гражданин Израиля)

Эмиль Самуэлов (гражданство уточняется).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, около 3 300 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".