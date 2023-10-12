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Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)

Политика Материалы 12 октября 2023 15:54 (UTC +04:00)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 12 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт.

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны Азербайджанской Республики.

Отметим, что в ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками, состоялась товарищеская встреча военных моряков по перетягиванию каната и футболу.

Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт (ФОТО)
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