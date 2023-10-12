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Милли Меджлис принял заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 12 октября 2023 16:59 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:00)

БАКУ /Trend/ - 12 октября состоялось специальное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании было принято заявление Милли Меджлиса в связи с 20-летием избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Заявление зачитал депутат Хикмет Бабаоглу.

В заявлении говорится, что Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на путь динамичного развития. Глава азербайджанского государства за прошедший период обеспечил стабильное и устойчивое развитие страны, а главное были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

В документе также отмечается, что Президент Ильхам Алиев добился дальнейшего повышения авторитета нашей страны в мире.

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