Милли Меджлис принял заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 октября состоялось специальное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании было принято заявление Милли Меджлиса в связи с 20-летием избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.

Заявление зачитал депутат Хикмет Бабаоглу.

В заявлении говорится, что Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на путь динамичного развития. Глава азербайджанского государства за прошедший период обеспечил стабильное и устойчивое развитие страны, а главное были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

В документе также отмечается, что Президент Ильхам Алиев добился дальнейшего повышения авторитета нашей страны в мире.