Адресованное генсеку ООН письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН 27 сентября 2023 года, о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана и разоружении армянских вооруженных сил, продолжающих свою незаконную деятельность на территориях Азербайджана, а также дополнительная информация с фотографиями оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения, распространены как документы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в письме дана информация о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом, с целью положить конец незаконному присутствию армянских вооруженных сил, создающих угрозу территориальной целостности и суверенитету страны в Карабахском регионе Азербайджана.

"В этом контексте была представлена информация о процессе разоружения армянских вооруженных сил, демобилизации и усилиях по реинтеграции, проводимых нашей страной.

Было доведено до сведения, что объемы оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения армянских незаконных формирований, являются наглядным примером превращения суверенных территорий Азербайджана в военизированную зону, а также непрерывного незаконного снабжения со стороны Армении крупномасштабными боеприпасами разрушительной силы в нарушение положений трехстороннего заявления.

Было подчеркнуто, что подобные деструктивные и неискренние действия Армении подрывают начатые Азербайджаном и продолжавшиеся последние 3 года усилия по мирному процессу, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.

В письме также говорилось о работе, проделанной нашей страной в рамках реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Сразу после завершения антитеррористических мероприятий локального характера была начата практическая работа по реинтеграции, создана соответствующая рабочая группа, 21 сентября состоялась встреча в Евлахе, 24 сентября город Ханкенди был подключен к энергосистеме Азербайджана, тем самым обеспечив бесперебойное электроснабжение местного армянского населения.

Также в письме генеральный секретарь ООН проинформирован о гуманитарной помощи, доставляемой местному армянскому населению по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

В заключение еще раз была подчеркнута непоколебимая приверженность нашей страны усилиям по обеспечению всех прав и безопасности местных армянских жителей, а также реинтеграции в социальные, экономические, правовые и конституционные рамки Азербайджана, был сделан призыв международному сообществу решительно отвергнуть любые усилия, направленные на разжигание ненависти и вражды в этот исторический момент, и поддержать усилия по мирному сосуществованию", - говорится в сообщении.