Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч

Политика Материалы 12 октября 2023 19:53 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Мы сожалеем об отказе Армении от встречи лидеров и министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кыргызстане.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.

По его словам, очередная встреча между сторонами планируется к проведению под эгидой Европейского союза в Брюсселе в конце этого месяца.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости