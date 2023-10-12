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Азербайджан предложил ООН помочь задокументировать военные средства, изъятые в Карабахе

Политика Материалы 12 октября 2023 20:18 (UTC +04:00)
Азербайджан предложил ООН помочь задокументировать военные средства, изъятые в Карабахе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сложность и организация вооружения, обезвреженного или изъятого в результате антитеррористических мероприятий, разоблачили попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев или вооруженных гражданских лиц.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях в Международном суде.

Он отметил, что наглядным свидетельством угроз безопасности, создаваемых армянскими силами в Карабахе, являются уничтоженные или изъятые в ходе антитеррористических мероприятий, а также обнаруженные по всему Карабаху объемы вооружения и высокотехнологичные военные средства.

"Азербайджан предложил ООН оказать помощь в документировании этих военных средств и процессе разоружения, задокументировать незаконную деятельность Армении", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении против Азербайджана.

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