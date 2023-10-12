Миссия ООН подтвердила отсутствие случаев плохого обращения с армянским населением Карабаха - замминистра

БАКУ /Trend/ - Итоги первого визита миссии ООН в Карабах по приглашению Азербайджана 29 сентября подтверждают отсутствие случаев плохого обращения с армянским населением Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе слушаний по иску Армении против Азербайджана в Международном суде ООН.

"Это была первая миссия ООН в Карабахе за последние 30 лет. Азербайджан и ООН неоднократно пытались получить доступ на эти территории в годы их оккупации, чтобы задокументировать факт этнических чисток против азербайджанцев в начале 90-х годов, но Армения неоднократно отказывала ООН или любому государству", - сказал заместитель министра.

По его словам, в ходе первого визита представители ООН встретились и пообщались с местным населением, ознакомились с гуманитарной помощью и процессом оказания медицинских услуг.

"Они отметили, что какого-либо ущерба гражданской и общественной инфраструктуре, в том числе больницам, школам и жилым домам, культурным и религиозным зданиям, нет. Второй визит миссии ООН в Карабах состоялся 9-10 октября. В настоящее время в Азербайджане ждут отчетов миссии, чтобы получить информацию из первых рук", - добавил Эльнур Мамедов.

Отметим, что сегодня в Международном суде рассматривается иск Армении к Азербайджану.