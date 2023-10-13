В парламенте Азербайджана проходит конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - В комитете Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике проходит научно-практическая конференция на тему "Гейдар Алиев – 100: современный Азербайджан – государство социального благоденствия и социальной справедливости".

Как сообщает Trend, в конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, представители соответствующих комитетов Милли Меджлиса, центральных органов исполнительной власти и высших учебных заведений.

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