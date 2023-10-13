Парад мегафейков в международном суде. Кто следующий, господа?

БАКУ /Trend/ - С 1988 года с математической точностью действует одно непреложное правило: если ты взялся защищать армянские «хотелки» – оперировать придётся исключительно фейками. А точнее, мегафейками. Аргументов в пользу своих хотелок и пропагандистских установок армянская сторона привести не может и вынуждена прибегать к фальсификациям.

На этот раз в эту ловушку попался профессор Пьер д’Арген, представляющий Армению на слушании по обращению Армении против Азербайджана в Международном суде правосудия. этот персонаж в мантии умудрился заявить буквально следующее: «На следующий день после агрессии Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. В это же время армянское население покидало регион, а Алиев вскоре возвестил о программе великого возвращения. Это расистская программа, которая предполагает заменить армян азербайджанцами».

Придётся объяснять профессору азбуку. Агрессия – это нападение одной страны на территорию другой. То есть то, чем занималась его клиентка Армения на протяжении 30 лет, пока ее войска не были изгнаны обратно восвояси. Поэтому ни 44-дневная война, ни локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе агрессией считаться не могут.

Ну а следующие мегафейки текут как из рога изобилия, поскольку дальше идёт беспардонная и примитивная ложь, для разоблачения, которой не требуется даже минимальных юридических знаний – достаточно следить за новостями. Программа «Великого возвращения» была утверждена в 2022-м, а не в 2023-м году. И касается она возвращение почти миллиона азербайджанцев в свои родные, а не в армянские дома, поскольку они были изгнаны из своих родных мест во время армянской агрессии начало девяностых. Это в основном жители окружающих бывшую НКАО районов, где до конфликта заметного армянского населения просто не было. В течение всех 30 лет оккупации Армении пыталась организовать незаконное заселение этих районов, но достаточного количества желающих переехать так и не нашлось. Даже среди этнических армян из Сирии и Ирака. Люди прекрасно понимали, что едут на чужие земли, откуда их рано или поздно вышибут. В результате в Армении пошли по пути грабежа и мародёрства. Теперь Азербайджану предстоит восстанавливать территорию, равную по площади Ливану, где разрушено все – дома, дороги, коммуникации,…. Профессор Пьер д’Арген это называет попыткой «заменить армян азербайджанцами»?

Антитеррористические мероприятия в Карабахе стартовали через год после начала программы «Великого возвращения». А у нанятого Армении профессора получается, что эта программа была провозглашена только в сентябре 2023 г. Ошибочка вышла

Что же касается антитеррористических мероприятий в Карабахе, то и до их начало, и во время, и после Азербайджан подчёркивал, что считает армян Карабаха своими гражданами, что им будут предоставлены все права, что с мирным населением наша страна не воюет. В то время, когда вооруженные силы Азербайджану «работали» по военным целям, гражданское население призывали оставаться в своих домах, держаться подальше от военных объектов и не брать в руки оружия. Наконец, побывавшая в регионе впервые за 30 лет миссия ООН не зафиксировала ни давления на местных армян, ни ущерба гражданской инфраструктуре. Так на чем же основываются утверждения об «этнических чистках»?

И всё это вышеупомянутый профессор, извините, несёт не на очередном шоу армянского радио, не в частной беседе, а на заседании суда. Международного суда. Где ситуация предполагает куда большую ответственность за свои слова.

Но с самого 1988 года опыт показывает, что защищать Армению, не напялив, на себя колпак с бубенчиками, похоже, не получается. Только за последние месяцы и годы на этой стезе последовательно опозорились бывший генсек НАТО Расмуссен, бывший прокурор международного суда Окампо, кандидат в президенты США Вивек Рамавсвами, и теперь вот очередь дошла до профессора. Впрочем, это их выбор. Кто следующий, господа?

Фуад Ахундов, политолог