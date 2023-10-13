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Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются

Политика Материалы 13 октября 2023 13:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БИШКЕК /Trend/ – Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

«Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд», - отметил глава государства, поздравив Кыргызстан с успехами в социально-экономическом развитии страны.

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