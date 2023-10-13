В Шуше проходит I Культурный форум тюркского мира

БАКУ/Trend/ – По случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня в Шуше стартовал I Культурный форум тюркского мира, организованный министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в министерстве культуры.

"Участники и гости форума посетили Творческий центр в Шуше и ознакомились с выставкой "Гейдар Алиев и Карабах".

На выставке представлены уникальные фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги великого лидера Гейдара Алиева в области социального, экономического, политического и культурного развития в Карабахском регионе Азербайджана в советское время. Также на выставке представлены фотографии, относящиеся к визитам общенационального лидера в Карабах, проведенным здесь встречам, различным мероприятиям.

Затем участники форума посетили городскую мечеть Саатлы. Гости были ознакомлены с историей мечети. Было отмечено, что одноименная мечеть, расположенная в квартале Саатлы города Шуша, была зарегистрирована государством как памятник архитектуры национального значения. Мечеть Саатлы была возведена в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги - автора нескольких монументальных религиозных и гражданских сооружений в Карабахе, в том числе мечетей Ашагы и Юхары Говхар ага в Шуше, Джума мечети в Агдаме и мавзолея Имамзаде в Барде.

Мечеть Саатлы последний раз ремонтировалась в 80-х годах прошлого века. После оккупации города Шуша Арменией 8 мая 1992 года мечеть Саатлы была разграблена, а ее минарет разрушен. После освобождения города победоносной азербайджанской армией в мечети были проведены реставрационные работы.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Шушу 14 января 2021 года также посетил мечеть Саатлы. Глава государства подарил мечети Священный Коран, привезенный из Мекки", - говорится в сообщении ведомства.