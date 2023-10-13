Предложенная Азербайджаном резолюция принята на сессии Совета ООН по правам человека - МИД

БАКУ /Trend/ - 12 октября в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция о праве на развитие, предложенная Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и соавтором которой выступили более ста стран.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было заявлено, что право на развитие является одной из основных тем, имеющих особое значение для Движения неприсоединения и занимает важное место в повестке дня Движения.

За период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан предпринял многочисленные шаги по продвижению права на развитие и укреплению его правовой базы, провел активную и ориентированную на результат деятельность по продвижению позиции и интересов развивающихся стран на международной арене.

В итоговых документах XVIII Бакинского саммита глав государств и правительств государств-членов Движения неприсоединения (25-26 октября 2019 года) и министерской встречи Координационного бюро Движения, состоявшейся в Баку (5-6 июля 2023 г.), особый акцент был сделан на вопросе продвижения права на развитие.

"Эта резолюция, принятая Советом, открывает путь к первому представлению в Генеральную Ассамблею ООН международного документа, содержащего юридические обязательства по праву на развитие. Азербайджан продолжит активную деятельность по продвижению права на развитие, которое является неотъемлемой частью прав человека, в ООН, Движении неприсоединения и других многосторонних международных форматах", - говорится в заявлении.