Совет печати Азербайджана выступил с обращением к Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Правление Совета печати Азербайджана выступило с обращением к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в обращении отмечается, что 15 октября исполняется 20-я годовщина руководства нашей страной Президентом Ильхамом Алиевым.

В обращении также говорится: «Вы – глава государства, сумевший за последние двадцать лет стать Президентом, Лидером каждого азербайджанца. Это не просто словесный оборот, а абсолютная истина, неоспоримая реальность. Реальность, воплощающая живую историю. Благодаря Вам последние двадцать лет нашей страны – это великая и славная история в сознании каждого гражданина, каждого человека, чье сердце наполнено любовью к Азербайджану. Эту историю создали Вы.

Прогресс во всех сферах и динамичное развитие Азербайджана, занявшего достойное место среди государств мира, является вселяющим гордость плодом Вашего самоотверженного труда. Как и представители всех слоев нашего общества, представители СМИ также испытывают это чувство гордости. Мы счастливы видеть и ощущать, что Ваша принципиальная и решительная позиция – во имя великой борьбы Азербайджана. Предельно четко заявив о позиции нашего государства, своих взглядах как Президента и Верховного главнокомандующего, Вы создали безупречные образцы политической речи, общественно-публицистического стиля. Это также наполняет наши сердца глубокой симпатией к Вам.

Ваше внимание к журналистике, Ваш чуткий подход к повышению авторитета этой профессии, то значение, которое Вы придаете ее миссии по пропаганде реалий нашей страны, являются примером высокой благодарности. Вы наглядно продемонстрировали роль медиа в государственном управлении, международных отношениях, борьбе за национальные интересы, высокую степень значимости целенаправленного общения с журналистами. Поэтому мы воспринимаем каждую мысль, которую Вы озвучиваете в своих выступлениях, связанных с медиа, как дорожную карту для дальнейшего развития этой сферы. Ваше чуткое отношение к средствам массовой информации, особое значение, которое Вы придаете деловым контактам с журналистами, проявились, в частности, на Международном медиафоруме, состоявшемся в этом году в День национальной печати в нашей священной, дорогой Шуше.

Вы создали совершенную институциональную базу, которая превращает в традицию давать высшую оценку журналистскому труду на государственном уровне, мобилизует потенциал нашей журналистики на защиту интересов нашего государства и общества. Благодаря Вашим реформам сегодня наша профессия имеет организованную структуру. Деятельность созданного на основании Вашего Распоряжения Агентства развития медиа и принятие соответствующего международным стандартам Закона «О медиа» свидетельствуют о фундаментальном подходе к этой сфере. Все это ставит перед нами новые задачи. Мы приложим усилия, чтобы оправдать Ваше доверие на уровне Ваших ожиданий. Конечно, мы также хорошо осознаем, что оправдать доверие такого государственного деятеля мирового масштаба в прямом смысле этого слова, как Вы, – исключительная ответственность.

Уважаемый господин Президент, Вы показали миру уникальные примеры как гениальный политический деятель, великий военный стратег, непревзойденный мастер ведения справедливой войны на информационном фронте, в плоскости СМИ. Ваши интервью мировым влиятельным медиаорганам, известным журналистам, выступления по телевидению в период Отечественной войны вселили в наш народ и армию боевой дух, невероятную решимость к победе. Результат Вашего напряженного труда налицо.

Сегодня Вы возглавляете великий Азербайджан, где сбываются мечты. Главной мечтой и идеей последних 20 лет была цель, связанная с Карабахом. Можно с уверенностью сказать, что Ваши лидерские качества превратили эту цель в единое движение. Движение, которое принесло счастье нашему народу, а Вас возвело в звание Победоносного лидера. Сегодня мы можем также с уверенностью сказать, что душа нашего общенационального лидера Гейдара Алиева возрадовалась. Поскольку начатая им борьба за Карабах благодаря особенностям Вашего характера как современного лидера обрела свое логическое завершение – увенчалась Победой. По этой причине, передавая Вам наши искренние слова в связи с 20-летием Вашей деятельности на посту главы государства, также считаем своим долгом выразить глубокую благодарность за полное освобождение азербайджанских земель от оккупации и восстановление суверенитета нашего государства на всех наших территориях.

Уважаемый господин Президент, от имени многотысячной армии журналистов Азербайджана еще раз выражаем Вам бесконечную признательность за то, что подарили нашему народу чувство безграничной радости и гордости во время Вашего руководства страной, выражаем уверенность в том, что в предстоящий период под Вашим руководством наш народ добьется еще больших успехов, наше государство одержит славные победы.

Да хранит Вас Всевышний!

Да хранит Всевышний нашу Родину!».