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В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)

Политика Материалы 14 октября 2023 11:05 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Сегодня в Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Как сообщает в субботу Trend, конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Позже минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу Родины. Прозвучали речи о беспрецедентных достижениях и исторических победах Азербайджана.

Открывая заседание вступительным словом, премьер-министр Али Асадов отметил, что сегодня исполняется двадцать лет со дня избрания Ильхама Алиева Президентом на первый срок.

"Наш народ, осознавший, что политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева - единственный правильный путь, на выборах 15 октября 2003 года поддержал Ильхама Алиева, как достойного продолжителя этой политики и избрал его новым Президентом, тем самым начался новый этап в развитии нашей страны.

В результате политики, заложенной Великим лидером Гейдаром Алиевым, разработанной Президентом Ильхамом Алиевым и адаптированной к новым геополитическим условиям, Азербайджанская Республика за прошедший период прошла беспрецедентный путь развития, который вписан в нашу современную историю как великолепные 20 лет", - добавил А.Асадов.

В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
В Баку проходит конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)
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