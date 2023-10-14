В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 11:07)

БАКУ /Trend/ – 14 октября в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики прошло мероприятие, посвященное 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

В торжественном мероприятии, наряду с руководством Генеральной прокуратуры, приняли участие заместитель председателя Милли Меджлиса и депутаты, сотрудники Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и подведомственных структур, ветераны органов прокуратуры, а также волонтеры, выступающие в качестве общественных помощников в органах прокуратуры, и представители СМИ.

Сначала участники возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и с глубоким уважением почтили его незабываемую память. Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн.

Генеральный прокурор отметил, что органы прокуратуры окружены постоянным вниманием главы государства. Регулярно проводятся мероприятия по реформированию в этой сфере, направленные на обеспечение подотчетности и прозрачности, внедрение научно-технических достижений, усиление материально-технической базы и социальной защиты сотрудников, повышение эффективности работы и безотлагательное устранение недостатков.

На мероприятии также выступили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, ветеран органов прокуратуры Панах Аббасов и волонтер Тельман Исмаилов, работающий общественным помощником в прокуратуре.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм, созданный Бакинским медиа-центром и посвященный политике главы азербайджанского государства и исторической миссии освобождения азербайджанских земель от оккупации.