Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании - Распоряжение (Дополнено)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:39)

БАКУ /Trend/ – Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим 14 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, утверждено “Соглашение между министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью на территории Республики Узбекистан", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.