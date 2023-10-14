В Баку прошла конференция "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ – 14 октября во дворце «Гюлистан» состоялась конференция на тему «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», сопредседателями которой являлись премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев.

Как сообщает в субботу Trend, мероприятие было организовано Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

В мероприятии также приняли участие министры, руководители ведомств и комитетов, депутаты Милли Меджлиса.

"Понимая, что политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева является единственно верным путем, наш народ на выборах, состоявшихся 15 октября 2003 года, поддержал Ильхама Алиева как достойного последователя этой политики и избрал его своим новым Президентом; тем самым начался новый этап в развитии нашей страны", - сказал премьер-министр Али Асадов во вступительной речи на открытии конференции.

Он отметил, что за истекшие 20 лет Президент Ильхам Алиев стремительно развил Азербайджан, превратив его в могущественное государство, ставшее авторитетным региональным лидером, занявшим достойное место в мировом сообществе и успешно решающим стоящие перед ним задачи благодаря своей экономической и военной мощи.

Глава Администрации Президента Самир Нуриев в своем выступлении на мероприятии отметил, что можно с абсолютной уверенностью сказать, что прошедшие 20 лет имеют исключительно важное значение с точки зрения достижения стратегических целей, стоящих перед нашей страной, значимости произошедших событий, а главное, достигнутых результатов. Они являются новым этапом и ярчайшей страницей в нашей многовековой истории национальной государственности.

"Годы руководства Президентом Ильхамом Алиевым страной стали не имеющим аналога золотым периодом в многовековой истории национальной государственности, который включил в себя беспрецедентный подъем, прогресс, череду побед азербайджанского народа, веками разделенного и подвергавшегося тяжелым лишениям, но сохранившего гордость и традиции национальной государственности", - сказал он.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении отметил, что освобождение наших земель от оккупации было мечтой великого лидера Гейдара Алиева и одной из главных целей Президента Ильхама Алиева.

«Признание мировой общественностью территориальной целостности нашей страны доказало, что международное право на стороне Азербайджана. Когда началась Отечественная война, Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу сказал, что международное право на нашей стороне и весь мир признает Карабах территорией Азербайджана, и это стало началом пути к великой Победе", - сказал он.

Другие выступавшие также рассказали о работе, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В заключение мероприятия был показан документальный фильм «Экономические успехи последних 20 лет».