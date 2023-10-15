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Президент Ильхам Алиев: Главной причиной того, что мы сегодня находимся в Ханкенди - азербайджанский народ, сыны Азербайджана

Политика Материалы 15 октября 2023 18:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Главной причиной того, что мы сегодня находимся в Ханкенди - азербайджанский народ, сыны Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ -Главной причиной того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди – ред.) - азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

«И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористической операции азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством», - подчеркнул глава государства.

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